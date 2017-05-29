Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон завершили встречу в Версале. РИА Новости транслировали пресс-конференцию по ее итогам.

По итогам встречи Эммануэль Макрон отметил, что санкции в отношении России могут быть усилены в случае эскалации напряжения в Донбассе. Путин в ответ заявил, что санкции не будут способствовать стабилизации ситуации на Украине и призвал общественность бороться с экономическими ограничениями.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и на Украине. Макрон выразил озабоченность в связи с ситуацией вокруг прав человека в России, в частности президенты обсудили сообщения о преследовании геев в Чечне.

Президент Франции заявил, что он заинтересован в налаживании двусторонних связей с Россией. Путин в ответ пригласил Макрона в Москву.

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Формальным поводом для визита Путина стало открытие в Национальном музее замка Версаль выставки, посвященной визиту Петра Первого во Францию.

«И в привязке к этому совместному посещению выставки познакомиться друг с другом, провести неформальные переговоры в достаточно узком составе, чтоб лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции, установить рабочий контакт между президентами», – пояснял помощник президента России Юрий Ушаков.

Макрон победил на президентских выборах во втором туре. Он набрал 66,06% голосов, обогнав главу «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая считалась «пророссийским кандидатом». Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции в истории (ему 39 лет).

Путина поздравил Макрона с официальным вступлением в должность 18 мая. Они обсудили взаимодействие по урегулированию кризиса на Украине. Тогда же главы государств обговорили возможность личной встречи.