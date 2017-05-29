Компьютерный сбой в авиакомпании British Airways нарушил планы 75 тысяч пассажиров. Об этом заявил глава компании Алекс Круз, его слова приводит Sky News.

Он вновь извинился за трудности, с которыми столкнулись клиенты компании, и добавил, что British Airways удалось добиться «определенного прогресса» в восстановлении системы после сбоя.

Круз отметил, что компания собирается осуществить 95% всех своих рейсов, включая все дальние рейсы и основную часть ближних рейсов из Хитроу.

Ранее The Times со ссылкой на экспертов сообщала, что потери British Airways могут составить более 150 млн фунтов стерлингов ($190 млн) с учетом выплаты каждому пассажиру компенсации в размере от 225 до 540 фунтов стерлингов. The Guardian оценивает потери компании из-за нарушения в расписании более тысячи рейсов в 100 млн фунтов.

British Airlines 27 мая отменила все рейсы из Хитроу и Гатвика из-за глобального сбоя в компьютерной системе, затруднения в работе сети продолжаются третий день. Как говорил Круз, причиной сбоя стали перебои в электроснабжении. Вариант с кибератаками он отверг.