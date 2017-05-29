Согласно утвержденной «Доктрине развития информационного общества до 2030 года» и «Стратегии развития информационного общества», которую Владимир Путин подписал в мае, анонимность в сети рассматривается исключительно как проблема, которая позволяет правонарушителям и преступникам быть безнаказанными. Предлагаемый сейчас законопроект о запрете анонимности пользователей мессенджеров вполне вписывается в общий тренд.

Авторы проекта – два депутата от «Единой России» и один от КПРФ – предлагают идентифицировать пользователей с помощью номера мобильного телефона на основании договора между мессенджером и сотовым оператором, а отправку сообщений между неидентифицированными пользователями полностью запретить. Текст почти один в один повторяет законопроект, разработанный Медиакоммуникационным союзом (МКС) в августе прошлого года. Это позволяет судить о том, что за его внесением в Госдуму стоят вполне конкретные лоббисты от операторов связи, которые имеют собственные бизнес-интересы, ведь рынок мессенджеров, очевидно, уменьшает аудиторию и капитализацию операторского бизнеса.

У законопроекта есть все шансы быть принятым до конца года по причине сегодняшней политической конъюнктуры, даже несмотря на единое мнение отраслевых организаций (в том числе РАЭК) и правозащитников о его вредности.

Что будет с анонимностью переписки после его принятия и есть ли способы ее сохранить?