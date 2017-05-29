Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный ответил на претензии бизнесмена Алишера Усманова, изложенные им в двух видеообращениях к оппозиционеру. Свой ответ Навальный опубликовал в блоге 29 мая.

В нем Навальный уточнил, «как Усманов заработал свои первые деньги» с помощью инвестиционной компании «Интерфин». «Дело в том, что Алишер Бурханович рассказывает нам свою историю с середины. Делает он это очень зря, потому что в первых сериях было все самое интересное», – отметил оппозиционер.

По данным ФБК, одним из основателей этой фирмы с долей 40% была британская Middlesex Holding, в состав акционеров которой входил Усманов. Позднее он был назначен вице-президентом Middlesex. При этом в 1995 году британская организация купила учрежденный Усмановым офшор с эксклюзивными правами на экспорт и дистрибуцию продукции Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК).

Позднее Middlesex начала скупать горнометаллургические активы,в том числе акции ОЭМК и Лебединского ГОК (горно-обогатительного комбината). Параллельно Усманов начал работать в «Газпроминвестхолдинге», инвестиционной «дочке» «Газпрома», и скупил для него оставшиеся доли в ОЭМК и Лебединском ГОК. Эти активы затем были сосредоточены в «Газметалле», а впоследствии 48% самого «Газметалла» проданы «Интерфину» за $72 млн.

«Напишу еще раз очевидное. Когда у ГОСУДАРСТВЕННОГО Газпрома за копейки выкупаются в вашу пользу акции ОЭМК и Лебгока – это приватизация. Было государственное, стало усмановское, офшорное. А то, что компанию-продавца (Газпроминвестхолдинг) в тот момент возглавляет тоже Усманов, это просто гигантский многослойный конфликт интересов», – указал Навальный.

Он добавил, что в тот период председателем совета директоров «Газпрома» был Дмитрий Медведев.

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