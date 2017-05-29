Имя Олега Дерипаски вновь попало в историю о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. На этот раз New York Times, ссылаясь на несколько источников в Конгрессе, сообщила, что владелец «Базового элемента» согласился дать показания парламентским комитетам, проводящим «российское расследование». Взамен он якобы потребовал «полного иммунитета» (источник утверждает, что сделку американская сторона отвергла).

Сам Дерипаска утверждает, что все было не так. По его версии, он готов дать показания Конгрессу – чтобы доказать «невмешательство России». И никакого иммунитета взамен не требует.

Ранее миллиардер подал в суд на Associated Press – в связи с публикацией, утверждавшей, что в 2005 году политтехнолог Пол Манафорт, будущий глава избирательного штаба Дональда Трампа, работавший тога на Дерипаску, предлагал ему план продвижения интересов Кремля в США и по всему миру. По версии Дерипаски, они с Манафортом действительно сотрудничали, но это не было связано с политикой, а впоследствии это сотрудничество даже стало поводом для судебных разбирательств (по данным Bloomberg, тяжба связана с инвестиционным проектом на Украине в 2008 году).

Сможет ли бизнесмен беспрепятственно посетить США, чтобы дать показания в Конгрессе, неясно. Въезд в Соединенные Штаты ему запретили еще в конце 1990-х годов – по подозрению в связях с криминалом. Позднее, после контактов Дерипаски с лоббистскими структурами в США, сообщалось, что ему все же выдали визу. Но в 2015 году, по данным американских источников, он вновь столкнулся с ограничениями на въезд.

С чего все началось?