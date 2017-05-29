Более 40 человек обратились за медицинской помощью из-за урагана в Москве. Об этом в твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пишет «Интерфакс», шесть человек погибли. Мэр города выразил соболезнования семьям погибших. Следственный комитет подтвердил гибель шести человек.

Позднее собеседник агентства сообщил о еще двоих погибших на Андреевской набережной.

https://twitter.com/monteKlever/status/869199310168182789

По данным Гидрометцентра, скорость ветра в столице превышала 22 метра в секунду. Отмечается, что это значение близко к штормовому.

https://www.instagram.com/p/BUrT9MZj_xH/

Сергей Собянин заявил, что ветер повалил «несколько сотен деревьев». Это стало причиной затруднений в движении МЦК и аэроэкспрессов до аэропорта Внуково. По данным РИА Новости, поваленные деревья также заблокировали выезд из подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрий Медведева.

Из-за урагана в Московской области без электричества остались 7,3 тысячи человек.