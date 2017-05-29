Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила руководство компании «Яндекс» в передаче персональных данных украинских граждан российским спецслужбам. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте СБУ.

Как отмечается, речь идет о личных данных, в том числе о роде занятий, образе жизни, жилище, работе, досуге, источниках и размерах доходов, о номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в соцсетях.

По данным СБУ, компания, в числе прочего, передавала данные сотрудников правоохранительных органов, чиновников и военных, включая «участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины».

«По данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности», – говорится в сообщении.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли из офисов «Яндекса» серверы и документы, их направят на экспертизу.

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Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы проводят обыски в офисах компании в Киеве и Одессе в рамках дела о госизмене.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая расширил санкции против России, под них попали «Одноклассники» и «ВКонтакте», Mail.Ru Group, «Яндекс».