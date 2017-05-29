Преподавателю математики Дмитрию Богатову, которого обвиняют в призывах к терроризму, продлили арест на 22 дня, то есть до 30 июня. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из Пресненского суда Москвы.

Как заявил в суде следователь, Богатов обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. По мнению следствия, если Богатова отпустить, он может скрыться и оказать влияние на ход расследования.

Защита преподавателя просила перевести его под домашний арест или отпустить под залог в размере 1 млн рублей.

Заметка дополняется.