В храме Христа Спасителя выставлено для поклонения ребро Святителя Николая, привезенное из итальянского города Бари, где покоится основная часть тела этого самого почитаемого в России святого. Тысячи людей (надо ли говорить, что далеко не все из них бывают на обычных церковных службах) стоят в длинной очереди перед храмом, как стояли в 2011 году к поясу Богородицы, чтобы поклониться и о чем-то попросить. В чем причина такой популярности?

«Драгоценнее дорогих камней»

Почитание мощей, то есть тел умерших святых и их фрагментов – одна из древнейших христианских традиций, напрямую связанная с почитанием мучеников. Подробно она описана уже в «Мученичестве Поликарпа», послании церкви в Смирне другим общинам с рассказом о том, как был убит за исповедание христианской веры местный епископ. Римский центурион после смерти святого Поликарпа решил сжечь его тело, чтобы не оставлять христианам возможность почитать, помимо Иисуса, еще одного казненного. Центурион не сильно разбирался в догматике. Но христиане после сожжения тела «взяли кости его, которые драгоценнее дорогих камней и благороднее золота, и положили, где следовало» – очевидно, скрыли в некотором тайном месте.

В этом же послании, кстати, содержится исчерпывающе полное описание, в чем разница между поклонением Христу и почитанием святых: «мы покланяемся Ему [Христу], как Сыну Божию; а мучеников, как учеников и подражателей Господних, достойно любим за непобедимую приверженность к своему Царю и Учителю. Да даст Бог и нам быть их общниками и соучениками!» Таким образом, мученики не равны Христу, их тела сами по себе не имеют никакого значения, но они были дороги первым верующим как память о людях, до конца прошедших свой путь веры, и как возможность прикоснуться (в прямом и непосредственном смысле) к этому их опыту.