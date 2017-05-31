Российская промышленность заинтересована в дальнейшем укреплении рубля, а вовсе не в его ослаблении – показывает опрос руководителей предприятий, проведенный в марте 2017 года Институтом экономической политики имени Гайдара. Его результаты опровергают тезис министра финансов и других членов правительства о том, что отечественным производителям выгоден дешевый рубль, и курс доллара ниже 60 рублей подорвет их конкурентоспособность.

В исследовании участвовали около тысячи представителей разных отраслей промышленности, которые отвечали на те же вопросы и в мае 2016 года. Результаты подробно изложены в новом мониторинге экономический ситуации РАНХиГС и Института Гайдара. Оптимальный курс рубля сильно варьирует в зависимости от отрасли, но большинство предприятий предпочло бы его укрепление – в среднем по их оценкам получается, что для наилучшего самочувствия промышленности доллар должен стоить 52 рубля. Это на 8% меньше нынешнего курса 56,7 рублей за доллар. Год назад оптимальный курс назывался почти таким же, 51 рубль за доллар.

Основные причины различий в оценках между отраслями очевидны: те, кто много экспортирует, заинтересованы в слабом рубле и сильном долларе, поскольку на мировых рынках они продают свою продукцию за доллары. Из опрошенных предприятий это представители металлургии и химической промышленности. Те же, кому для работы необходимо закупать за валюту импортное оборудование или сырье, наоборот лучше себя чувствуют при сильном рубле и относительно дешевом долларе. Нагляднее всего это проявляется в фармацевтике, представители которой оценили оптимальный курс доллара к рублю в 42 рубля. Но есть и неожиданный результат.