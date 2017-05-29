Из-за урагана в Московской области от электроснабжения отключили около 18,3 тысячи человек в 102 населенных пунктах. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго. Ранее сообщалось об оставшихся без света 7,3 тысячи человек.

По данным СК, жертвами урагана в Подмосковье стали 11-летняя девочка и 57-летний мужчина, еще двое детей получили травмы. В Москве, как сообщили в СК, погибли семь человек; в то же время в столичном департаменте здравоохранения сообщают об 11 погибших и 70 «серьезно пострадавших». Как отметил «Интерфакс», число жертв урагана в Москве стало максимальным за всю историю наблюдений.

В Минэнерго отметили, что «к аварийно-восстановительным работам привлечены 79 бригад в составе 316 человек и 132 единицы специальной техники». В Москве энергоснабжение восстановлено полностью.

https://www.facebook.com/republic.ru/videos/10158696371190655/

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, «трагедия сама по себе беспрецедентна, она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое». Он добавил, что городские власти на заседании 30 мая примут решение о компенсациях.

Заметка дополняется.