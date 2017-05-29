По делу о получении взятки экс-губернатором Юревичем задержали помощника депутата Госдумы, главу московского представительства филиала «Макфа» Андрея Чуркина. Об этом сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, Чуркин передал Юревичу в общей сумме 3,4 млрд рублей за «действия, не входящие в его служебные полномочия» и покровительство с его стороны в период с 2011 по 2014 года.
Ранее экс-губернатора подозревали в получении взяток на общую сумму 26 млн рублей. Юревич свою вину отрицал.
Суд заочно арестовал его 24 мая. Чуркину назначили два месяца с момента пересечения границы или экстрадиции.
Юревич занимал пост главы Челябинской области с 2010 по 2014 год.
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