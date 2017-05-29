Власти Молдавии предписали пятерым российским дипломатам покинуть страну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в молдавском МИД. Собеседники агентства заявили, что соответствующая нота передана в посольство во второй половине дня 29 мая.

Посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин подтвердил эту информацию, но имена высылаемых дипломатов не назвал и не стал комментировать решение молдавского МИД. «Интерфакс» указывает, что в числе тех, кто должен покинуть страну, – помощник военного атташе посольства РФ в Молдавии Александр Грудин.

В марте 2017 года сообщалось, что бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану задержали по делу о шпионаже в пользу России. По данным следователей, Болбочану поддерживал контакты с Грудиным и передавал ему секретную информацию. Экс-депутату предъявили обвинения по статьям шпионаж и измена родине, ему грозит тюремный срок от 12 до 20 лет.

Президент Молдавии Игорь Додон у себя в фейсбуке назвал решение правительства о высылке дипломатов РФ «возмутительным жестом». «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», – добавил он.

«Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений. Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между президентурой и Кремлем, наконец-то, был достигнут конструктивный и эффективный диалог», – подчеркнул Додон.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Ситуация парадоксальная, но показательная – очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии».

За последние несколько дней это вторая высылка дипломатов РФ из бывших советских республик. 26 мая власти Эстонии предписали до конца мая покинуть страну генеральному консулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву. В российском МИД пообещали ответить Эстонии по принципу взаимности, назвав решение эстонских властей провокацией.