BuzzFeed расценил иск акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана как «бесстыдную попытку» надавить на издание. Об этом RNS рассказала представитель редакции Кэти Рейфорд.
«Учитывая, что утверждения, содержащиеся в досье, были представлены президентам США (бывшему и действующему и являются предметом изучения спецслужб и Конгресса, мало кто сомневается в том, что их публикация была сделана в интересах общества», – пояснила она.
Рейфорд напомнила, что бизнесмены подали иск из-за публикации документов, которые говорят о существовании финансовых связей между президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и российскими компаниями, в том числе и Альфа-банком. Она добавила, что «бесстыдная попытка затравить и запугать BuzzFeed News» делает публикацию издания «еще более важной».
Заметка дополняется.
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