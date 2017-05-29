У сотрудников украинского подразделения «Яндекса» не было доступа к персональным данным пользователей, поэтому «Яндекс.Украина» не передавал информацию об украинских гражданах российским спецслужбам. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

«Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны», – отметили в «Яндексе».

В пресс-службе напомнили, что по закону для получения персональных данных сотрудники правоохранительных органов после решения суда могут обратиться к компании с требованием предоставить необходимую информацию. Если компания решит, что требования достаточно обоснованы, она раскроет персональные данные пользователя.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские спецслужбы получали от «Яндекса» информацию о роде занятий украинских граждан, их образе жизни, жилище, работе, досуге, источниках и размерах доходов, о номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в соцсетях.

По данным СБУ, компания, в частности, предоставляла данные сотрудников правоохранительных органов, чиновников и военных, включая «участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины». В украинской службе подчеркнули, что эти данные могли использоваться российской стороной, чтобы нанести ущерб суверенитету Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности.

Днем 29 мая СБУ провела обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и в Одессе. Сотрудники СБУ изъяли серверы и документы, их направят на экспертизу.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая расширил санкции против России, под них попали, в частности, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.Ru и «Яндекс». Согласно указу президента, активы оказавшихся в ограничительном списке компаний должны быть заморожены на территории страны, а местные провайдеры должны запретить предоставлять доступ к сайтам.