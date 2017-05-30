На парламентские слушания по законопроекту о реновации пригласят 300 жителей попадающих под снос пятиэтажек. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «Дождь».

Заседание запланировано на 6 июня, всего в нем примут участие 450 человек. Кроме жителей пятиэтажек на заседании будут присутствовать депутаты, сенаторы и представители правительства и мэрии Москвы. В частности, отметил телеканал, в мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, мэр Москвы Сергей Собянин и его заместители.

Как пояснил Володин, эти слушания состоятся в преддверии второго чтения законопроекта о сносе пятиэтажек, которое пройдет в Госдуме 9 июня. Жильцов пригласили на заседание для того, чтобы пояснить им суть поправок и получить обратную связь.

На слушания москвичей пригласят члены профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству, а также комитетов-соисполнителей. Глава профильного комитета Евгений Москвичев не стал объяснять «Дождю», по каким критериям чиновники выберут участников заседания.

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Изначально Володин предлагал провести парламентские слушания по законопроекту о реновации 20 июня, а второе чтение законопроекта должно было состояться 5 июля. По информации «Ведомостей» и «Комерсанта», сроки сдвинули после телефонного разговора Володина с президентом РФ Владимиром Путиным.

2 мая столичная мэрия опубликовала список домов под снос. В их число вошли 4,5 тысячи пятиэтажек, голосования по ним пройдет до 15 июня. Как пообещал мэр Моквы Сергей Собянин, жители хрущевок получат квартиры в тех же районах, где были расположены их прежние дома.