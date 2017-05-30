Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что королевство может выйти из состава Европейского союза без заключения соглашения с ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Мэй пояснила, что Великобритания откажется от соглашения, если страну не устроят условия.

«Мы будем вести переговоры, чтобы заключить правильную сделку, но, как я уже говорила, плохая сделка – это уже не сделка. Мы должны быть готовы выйти [без соглашения]», – пояснила премьер-министр.

Ранее министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания откажется от переговоров по Brexit, если Европейский союз не снизит свои требования ниже €100 млрд. Как писала Financial Times, такую сумму решили потребовать от Великобритании переговорщики от Франции и Германии.

При этом.глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Великобритании придется заплатить около £50 млрд (около €58,2 млрд), премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель говорил о €40–60 млрд.

Мэй настаивала, что при расчете суммы требований должны быть учтены деньги, которые королевство ранее вложило в совместные проекты с ЕС и в Европейский инвестиционный банк