Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от госкомпаний на ближайших заседаниях рассмотреть вопрос о приобретении или аренде российской авиатехники в VIP-комплектации. Об этом «Коммерсанту» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Как отметило издание, распоряжение касается тех компаний, госпредставители в советах директоров которых голосуют по директивам правительства. Исключением стал «Аэрофлоте», который уже закупает SSJ 100, и лизинговых ГТЛК и «ВТБ-Лизинг».

В Минтрансе газете сообщили, что знают о распоряжении Медведева и «безусловно поддерживают» инициативу.

Близкий к ситуации источник пояснил, что эта мера положительно скажется на реализации российских самолетов на территории страны. Собеседник в отрасли добавил, что инициатива Медведева необходима для того, чтобы «скорректировать закупки самолетов, используемых в первую очередь для перевозки первых лиц компаний».

Газета предупредила, что эти меры могут создать сложности для «Газпрома» и «Роснефти». У «Газпром авиа» есть несколько моделей иностранных самолетов – Boeing 737–700, бизнес-джеты Dassault Falcon, вертолет Eurocopter EC-135, а также Ty-154M, Як-40, SSJ 100 и вертолеты Ми-2, Ми-8, Ka-26, Ка-226, у «Роснефти» – DHC-6 Twin Otter, кроме того, компания участвует в проекте производства вертолетов AW189. В «Роснефти» от комментариев отказались, в «Газпроме» сообщили, что не планируют на данном этапе закупать самолеты.