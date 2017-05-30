Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ведомственного лоббизма в нижней палате парламента стало меньше, пишут «Ведомости».

По его оценкам, количество правительственных законопроектов, внесенных через Госдуму или Администрацию президента (АП) стало «минимальным». Он пояснил, что таких проектов в портфеле Госдумы на данные момент не более 15.

«Мы свели отраслевой лоббизм на “нет”, это очень маленькая цифра. Доля законопроектов депутатов выросла», – отметил Володин.

Согласно официальной статистике, которую приводят «Ведомости», на рассмотрении у Госдумы седьмого созыва числятся 25 законопроектов президента, 202 законопроекта от сенаторов, 921 – от депутатов и 280 – от правительства.

Как пояснил спикер, избирательное право и законопроекты об общих принципах местного самоуправления – это сфера деятельности блока управления внутренней политики АП. По словам Володина, администрация курировала законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями на улицах к митингам; инициативу о лишении гражданства осужденных за терроризм и экстремизм, а также проект об ограничении мессенджеров.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости ведомственного лоббизма и призвал «истреблять» его.

«Если поймаете кого-нибудь с этим – замминистра, или еще кого-то, или даже самого министра, дайте мне информацию, мы с товарищами разберемся по-товарищески», – говорил Медведев депутатам.

В разговоре с «Ведомостями» политолог Николай Миронов отметил, что «депутатских законопроектов количественно больше, но они мельче по значению и среди них очень много шлака». Исходя из этого, по мнению эксперта, инициативы администрации и правительства «весомее».