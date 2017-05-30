В портфеле Внешэкономбанка (ВЭБа) на 1 мая 2017 года оказалось 40% проблемных кредитов. Об этом пишут «Ведомости», изучившие кредитный портфель финансовой организации.

Как подсчитало издание, ВЭБ, без учета «дочек» – Связь-банка и «Глобэкса» – выдал 155 кредитов на 2,2 трлн руб. Все кредиты в зависимости от качества банк поделил на четыре группы – на зеленую, желтую, красную и черную.

По словам сотрудника финансовой организации, первая категория означает «хорошее» качество долгов, вторая – «приемлемое», третья – «трудную ситуацию», четвертая – «очень тяжелую ситуацию», которая оборачивается дефолтом.

В черной категории у ВЭБа 275,6 млрд рублей, причем 91,3% из этих денег (251,7 млрд рублей) зарезервированы. В красной зоне – 685,6 млрд рублей, зарезервированы из них 16% (110 млрд рублей).

В пресс-службе банка не стал комментировать эти сведения, пояснив, что эта информация относится к коммерческой тайне.

В конце 2016 года Счетная палата пришла к выводу, что потребность ВЭБа в финансировании свои обязательств составляет около 401,5 млрд рублей. Отмечалось, что в 2017 году банку потребуется около 126,3 млрд рублей, в 2018 году – около 146 млрд рублей, в 2019 году – около 30,3 млрд рублей.

Как отметили «Ведомости», в 2016 году ВЭБ создал резервный фонд на 510,4 млрд рублей, убыток по итогам года составил 111,9 млрд рублей.

Заметка дополняется.