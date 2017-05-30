ЦБ России предложил ужесточить правила получения кредитов через интернет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подготовленные регулятором поправки в закон «О кредитных историях», с которыми ознакомилась газета.

Документ предполагает, что онлайн-заемщики должны проходить идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, через нее идет авторизация на портале госуслуг). В таком случае желающие получить кредит смогут не посещать банковские отделения, банки, в свою очередь, смогут подтверждать полученные в электронном виде данные в ЕСИА.

Без идентификации банки не смогут получить доступ к кредитной истории клиента, и тогда ему придется прийти в отделение, уточняют «Ведомости».

Банкиры опасаются, что такое нововведение усложнит идентификацию для граждан: сейчас эти способы практически не ограничены.

«Для подтверждения банки используют sms-авторизацию или скретч-карты с одноразовыми паролями, которые применяются в том числе и для запроса в БКИ (бюро кредитных историй – Republic). Могут также использоваться электронные сертификаты шифрования, которые выдаются клиенту при первом визите в банк», – сказал «Ведомостям» руковглава департамента розничного кредитования Московского кредитного банка Александр Шорников.

По данным Минкомсвязи на начало мая, в ЕСИА зарегистрированы 47 млн человек. По словам представителя Промсвязьбанка Евгения Иванова, порталом госуслуг пользуются не все потенциальные заемщики: возможно, часть из них перестанут обращаться за онлайн-кредитами и будет приходить в отделения банков. Как заметил Иванов, «оценить масштаб перераспределения» пока сложно.