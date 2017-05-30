Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла к административной ответственности директора фирмы «Орион» за нарушение закона об охоте, пишет РБК.

Эта компания ранее управляла фондом «Дар» однокурсника Дмитрия Медведева, напоминает издание. Также «Орион» арендует кедровую рощу за 39 рублей в год рядом с «дачей Медведева» в Плесе

Как сказано в ответе прокуратуры, который цитирует РБК, депутату Госдумы Валерию Рашкину, «Орион» ведет «охотохозяйственную деятельность в отсутствие внутрихозяйственного охотоустройства».

В компании РБК пояснили, что «Орион» признает нарушения, к которым привели «серьезные законодательные изменения в охотохозяйственной сфере». Как сказал представитель фирмы, договор на охотоустройство «Орион» заключил в марте, «учитывая сложность и масштаб этих работ, они будут выполнены к марту 2018 года».

Собеседник издания добавил, что штраф компании не выписали, поскольку она доказала отсутствие ущерба природе.

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Фонд «Дар» и несколько других фондов фигурировали в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» Медведева. До этого ФБК рассказал о даче у города Плес Ивановской области, якобы построенной на деньги Леонида Михельсона для российского премьер-министра. Представитель Медведева Наталья Тимаковаа говорила, что глава правительства останавливался в этом доме, но он ему не принадлежит.