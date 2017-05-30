Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега умер в возрасте 83 лет.

Об сообщает Reuters со ссылкой на действующего президента страны Хуана Карлоса Варелу Родригеса. Родригес написал о смерти Норьеги в твиттере.

Reuters уточняет, что в 2017 году Норьега перенес операцию на мозге.

Норьега руководил Панамой с 1983 по 1989 год. Его свергли в результате военной операции США. С 2011 года он отбывал заключение в панамской тюрьме по обвинению в политических убийствах.