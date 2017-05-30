При аварии Ан-26 в Саратовской области погиб один военный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Еще пять человек пострадали. Как передает РИА Новости, самолет совершил жесткую посадку, это был учебно-тренировочный полет.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу саратовского губернатора сообщает, что на борту самолета находились курсанты. Во время полета произошла «нештатная ситуация».

Заметка дополняется.