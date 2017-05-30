Алексей Навальный потребовал вызвать главу правительства РФ Дмитрия Медведева и вице-премьера Игоря Шувалова на суд по иску миллиардера Алишера Усманова. Прямая аудиотрансляция из зала суда велась на YouTube, по требованию приставов ее прекратили.

https://twitter.com/navalny/status/869461717767663616

Политик также ходатайствовал о вызове в суд директора фонда «Соцгоспроект» Алексея Четверткова и руководителя фонда «Дар» Илью Елисеева (оба – однокурсники Медведева).

Суд 30 мая начал по существу рассматривать иск бизнесмена к политику. Усманов обратился в суд после расследования Фонда борьбы с коррупцией, где утверждается, что миллиардер «подарил» российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву четыре гектара земли с усадьбой в Знаменском.

Сам Усманов на слушания не пришел. По мнению Навального, Усманов «пытается этим процессом опровергнуть наше расследование “Он вам не Димон”».

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/869463192514252800

Представитель Усманова выступила против вызова Медведева в суд. Сторона истца считает, что его показания не будут относиться к делу. По словам адвоката Усманова Генриха Падвы, ответчикам сначала следовало предоставить доказательства отношения Медведева к этому делу.

Также сторона Навального подала ходатайство о вызове в суд первого вице-премьера Игоря Шувалова. Рассмотрение обоих ходатайств суд отложил.

В начале заседания Навальный попросил о прямой трансляции из зала заседаний, но судья отказала, поскольку открытость процесса обеспечена присутствием журналистов и слушателей.

Как передавала «Медиазона», юристы Навального подали ходатайство о прекращении дела и истребовании доказательств, а также о рассмотрении в арбитражном суде. Представитель Усманова, отметило издание, «выразил сожаление», что ответчик «заявил о своей готовности отстаивать свои утверждения в суде, а теперь по “надуманным доводам” предлагает прекратить дело».

По данным РБК, подачу иска Усманов согласовывал с Кремлем. Перед началом рассмотрения дела в суде Усманов выпустил два видеообращения к Навальному, это, уточняло РБК, было его собственной инициативой.

В первом видео Усманов заявил, что Навальный «врет» насчет сделок с землей в Знаменском, а также назвал оппозиционера «уголовником». Во втором ролике миллиардер сравнил основателя ФБК с персонажем повести «Собачье сердце» Шариковым.

Навальный 29 мая ответил на претензии Усманова, изложенные в видеороликах, и рассказал, «как Усманов заработал свои первые деньги». Пресс-служба Усманова после этого поблагодарила оппозиционера «за возможность много и плодотворно работать над подготовкой новых исковых заявлений».

Как сказали в пресс-службе миллиардера, у Навального – «большой комедийный талант в жанре stand up comedy»: «Жаль, что он последнее время все менее востребован, а его расследования напоминают сценарии юмористического шоу средней руки».