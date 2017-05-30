Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €38 тысяч по жалобам на нарушения прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года. Постановление опубликовано на сайте суда.

Четыре истца получили по €7,5 тысяч компенсации, еще €8 тысяч заявители получили на оплату судебных расходов.

Истцами стали несколько жителей Санкт-Петербурга, в том числе несколько депутатов от партии «Справедливая Россия» и наблюдатели на выборах. Они утверждали, что результаты голосования на нескольких участках были изменены. Их жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов.

В иске было заявлено о нарушении статьи 3 протокола №1 (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту). Два истца также утверждали, что власти пытались отговорить их от подачи заявлений в ЕСПЧ, что нарушает статью 34 (право на индивидуальное ходатайство).

Два истца позднее отозвали свои жалобы.

Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел несоответствием законодательству отсутствие полноценного рассмотрения жалоб истцов. При этом ЕСПЧ отклонил жалобы на то, что государство пыталось надавить на них из-за подачи заявления в суд.

После выборов депутатов Госдумы в 2011 году активно распространялись свидетельства нарушений: многократное голосование по открепительным удостоверениям («карусели»), изменение данных при подсчете голосов, препятствование работе наблюдателей.

Согласно официальным итогам, в 2011 году «Единая Россия» набрала 49,32% голосов, за КПРФ проголосовали 19,19% населения, за ЛДПР – 11,67%, за «Справедливую Россию» – 13,24%. Результаты выборов и фальсификации стали причиной массовых митингов.