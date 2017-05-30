В воскресенье в Иркутске совершил первый тестовый полет среднемагистральный самолет (дальность до 6 000 километров) МС-21. Это второй после Sukhoi Superjet российский гражданский лайнер, созданный без использования советского задела. От первого полета до серийного производства при самом удачном раскладе пройдет еще несколько лет, и все же это важнейшая веха в российском авиастроении.

Самой идее и названию самолета, который начал разрабатываться в ОКБ Яковлева (разработчик МС-21, корпорация «Иркут», – его правопреемник), около 15 лет. Но серьезные работы по его созданию начались в 2007 году. Такие сроки не должны удивлять – например, старт работам по созданию китайского самолета C919 был дан в 2006 году, но первый полет китайцы провели только сейчас, в начале мая 2017 года.

Первый полет – конечно, не та стадия, на которой можно говорить о появлении коммерческого продукта. Но это событие традиционно считается значимым этапом: никто не отправит в первый полет самолет с серьезными проблемами с прочностью, управляемостью, работоспособностью основных систем. То, что во время первых полетов появляются подтверждения основных летно-технических характеристик, вселяет в будущих заказчиков уверенность, что они сделали выбор в пользу правильного продукта – самолет не перетяжелен, отвечает заданным параметрам по расходу топлива, скорости полета и так далее.

Есть заявление, согласно которому сертификация МС-21 в российском авиарегистре может пройти уже к концу 2019 года. Считается, что уже в 2020 году самолет должен поступить в коммерческую эксплуатацию в российской авиакомпании. Пройдет от трех до пяти лет, прежде чем производство выйдет на те масштабы, которые позволят рентабельно производить самолет. Но о его перспективах можно рассуждать уже сейчас.