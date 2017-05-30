Люблинский суд Москвы отказал в вызове премьер-министра России Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова на суд по иску бизнесмена Алишера Усманова против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона».
Вызвать Медведева и Шувалова потребовал Алексей Навальный. Он пояснил, что они стали получателями имущества, якобы подаренного бизнесменом. По мнению оппозиционера, Медведев – один из ключевых свидетелей.
Против вызова Медведева выступил представитель Усманова (сам бизнесмен на суд не явился). Его адвокат отметил, что ответчикам необходимо предоставить доказательства связи премьер-министра с данным делом. По мнению стороны истца, показания главы правительства не будут относиться к делу.
Ответчик также ходатайствовал о вызове однокурсника Медведева, директора «Соцгоспроекта» Алексея Четверткова и главу «Дара» Илью Елисеева. Как уточняет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, суд отказал в вызове всех свидетелей, о которых просил ответчик в начале заседания 30 мая.
Рассмотрение дела продолжится 31 мая в 12:00.
Поводом для жалобы бизнесмена стало расследование ФБК «Он вам не Димон». В нем утверждалось, что миллиардер «подарил» главе правительства усадьбу в Знаменском. Фонд счел данный подарок взяткой.
Усманов утверждал, что обменял купленный для сестры участок в Знаменском на землю, принадлежавшую фонду «Соцгоспроект» на Рублевке. Оппозиционер назвал его версию «ложью» и указал на то, что фонду не принадлежал участок земли на Рублевке.
Перед первым заседанием по делу Усманов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором назвал его уголовником. Позднее он записал еще одно видео.
29 мая Навальный ответил на претензии Усманова и подробно рассказал, «как Усманов заработал свои первые деньги». Пресс-служба бизнесмена после этого пообещала подать новые иски к политику.
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