Люблинский суд Москвы отказал в вызове премьер-министра России Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова на суд по иску бизнесмена Алишера Усманова против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона».

Вызвать Медведева и Шувалова потребовал Алексей Навальный. Он пояснил, что они стали получателями имущества, якобы подаренного бизнесменом. По мнению оппозиционера, Медведев – один из ключевых свидетелей.

Против вызова Медведева выступил представитель Усманова (сам бизнесмен на суд не явился). Его адвокат отметил, что ответчикам необходимо предоставить доказательства связи премьер-министра с данным делом. По мнению стороны истца, показания главы правительства не будут относиться к делу.

Ответчик также ходатайствовал о вызове однокурсника Медведева, директора «Соцгоспроекта» Алексея Четверткова и главу «Дара» Илью Елисеева. Как уточняет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, суд отказал в вызове всех свидетелей, о которых просил ответчик в начале заседания 30 мая.

Рассмотрение дела продолжится 31 мая в 12:00.

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Поводом для жалобы бизнесмена стало расследование ФБК «Он вам не Димон». В нем утверждалось, что миллиардер «подарил» главе правительства усадьбу в Знаменском. Фонд счел данный подарок взяткой.

Усманов утверждал, что обменял купленный для сестры участок в Знаменском на землю, принадлежавшую фонду «Соцгоспроект» на Рублевке. Оппозиционер назвал его версию «ложью» и указал на то, что фонду не принадлежал участок земли на Рублевке.

Перед первым заседанием по делу Усманов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором назвал его уголовником. Позднее он записал еще одно видео.

29 мая Навальный ответил на претензии Усманова и подробно рассказал, «как Усманов заработал свои первые деньги». Пресс-служба бизнесмена после этого пообещала подать новые иски к политику.