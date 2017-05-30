В больницах Москвы остаются 108 человек, пострадавших в результате урагана. Об этом в твиттере написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев.

Ранее сообщалось, что в результате урагана погибли 16 человек: 11 в Москве и пятеро в Подмосковье. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы ранее сообщали, что в больницах находится 22 пострадавших во время урагана ребенка.

По данным МЧС, ураган в центральной части России обесточил более 300 населенных пунктов, без электричества остались около 16,5 тысяч жилых домов.

Заметка дополняется.