Четыре года назад я писал для «Слона» о падении метеорита над Челябинском. То, что произошло в феврале 2013 над городом, было сопоставимо с ядерным взрывом по своей мощности, ужасающий грохот был слышен повсеместно, всюду была видна яркая вспышка.

Вчерашний порыв шквалистого ветра в Москве, напротив, внешне казался непримечательным. Люди в разных районах столицы наблюдали совсем разную картину, те, кто сидел дома, могли вообще ничего не заметить. Но последствия оказались гораздо более разрушительными. Если в Челябинске люди отделались легким испугом и выбитыми стеклами, то в Москве уже насчитывается 16 погибших. С учетом этого о материальном ущербе можно и не говорить, но уборка тысячи поваленных в Москве деревьев означает десятки тысяч человеко-часов и работу сотен единиц техники.

Поломанные светофоры, дорожные знаки влекут за собой сбой транспортного сообщения, деревья, упавшие на железнодорожное полотно или проезжую часть автомобильных дорог означают пробки и перебои движения поездов метрополитена и электричек. Из-за повреждения сетей до тридцати тысяч человек осталось без электричества. Если ущерб от падения Челябинского метеорита оценивают в сумму до миллиарда рублей, то можно представить, какой станет окончательной цифра потерь в этот раз.