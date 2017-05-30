В начале 1951 года исландский авиаперевозчик Icelandic Airlines (или Loftleiðir по-исландски) готовился к банкротству. Компания оказалась не способна конкурировать с более крупными игроками, такими как американская Pan-Am, на трансатлантических маршрутах. Дела шли так плохо, что к декабрю 1950-го у Icelandic Airlines остался всего один маршрут – между Рейкьявиком и небольшим островом к востоку от исландского побережья; чтобы залатать дыры в бюджете, компании пришлось сдать свои самолеты в лизинг другому перевозчику. И все же сооснователь и глава Loftleiðir отказался сдаваться. Благодаря упорству и толике везения он не только вернул своей компании жизнь – он изменил рынок авиаперевозок по всему миру и саму Исландию. Fast Company рассказывает эту поучительную, но забытую историю.

Loftleiðir была основана в марте 1944 года Альфредом Элиассоном и еще двумя молодыми пилотами-исландцами. Сначала компания обслуживала только домашние рейсы, но через три года начала летать за границу – в Копенгаген, – а в августе 1948-го провела первый коммерческий рейс между Исландией и США. Однако уже на следующий год бизнес начал хиреть; в попытке оживить его директор авиаперевозчика Элиассон зарабатывал, на чем мог, – на лизинге своих самолетов, на поиске рыбы с воздуха для местных рыбаков, на доставке грузов. В 1950 году эти виды деятельности приносили Icelandic Airlines большую часть дохода. Поправить дела ей помог случай – трагический и счастливый одновременно.