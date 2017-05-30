«ВКонтакте» закрыла офис в Киеве. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на источники.

Другие собеседники издания отметили, что социальная сеть сократит часть сотрудников, а специалистов в области рекламы переведет в московский офис.

Официальные представители «ВКонтакте» не смогли дать оперативных комментариев.

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Президент Украины Петр Порошенко 16 мая расширил санкции против России. Под них попали «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.Ru Group и «Яндекс». В Службе безопасности Украины новые санкции объяснили стремлением обезопасить украинских пользователей.

После введения санкций посещаемость «ВКонтакте» на Украине установила рекорд. За день ее посетили 18 млн уникальных пользователей. В ноябре 2016 года «ВКонтакте» оценивала свою месячную аудиторию в стране в 15,8 млн человек.

Спустя две недели в офисе «Яндекса» прошли обыски. СБУ обвинила руководство компании в передаче персональных данных украинцев российским спецслужбам.