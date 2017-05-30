Российские правительственные чиновники обсуждали наличие потенциально «унизительной» информации о президенте США Дональде Трампе и некоторых его помощниках во время американских выборов в 2016 году. Эти разговоры были перехвачены американской разведкой, сообщает CNN со ссылкой на двух бывших сотрудников разведки и источники в Конгрессе США.

О каких конкретно помощниках идет речь, неизвестно. По словам одного из источников, разведка зашифровала их имена, но ясно, что речь идет о команде Трампа.

Один из собеседников телеканала описал информацию как финансовую. В перехваченных сообщениях говорилось, что российские власти верят, что «у них есть возможность влиять на администрацию с помощью унизительной информации». Источники CNN также отметили, что, согласно разговорам, претензии России «могли быть преувеличены или даже выдуманы» в рамках дезинформационной кампании, которую организовала Россия во время выборов.

Как отмечает телеканал, полученные разведкой сообщения подтвердили, что российские власти рассматривали способы влияния на выборы.

Представитель Белого дома назвал сообщение CNN «очередными ложными, непроверенными заявлениями анонимных источников, направленными на очернение Трампа».

Позднее сообщение прокомментировал сам Трамп.

«Российские чиновники, должно быть, смеются над США или как неубедительное оправдание того, почему демократы проиграли выборы, переняли фальшивые новости», – написал он в своем твиттере.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/869509894688387072

@widget type=post-embed id=82904

Ранее стало известно, что старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер в декабре 2016 года предлагал российскому послу в США Сергею Кисляку создать защищенный канал связи для переговоров. Эту информацию сообщали источники The Washington Post в американской разведке, а собеседник Associated Pres, знакомый с ситуацией, отметил, что речь шла о взаимодействии по сирийскому вопросу. ФБР заявила о намерении проверить Кушнера на наличие связей с Россией.

10 мая Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми. Сам Коми узнал об отставке из письма, в котором президент США заявил, что тот не может эффективно руководить ведомством. Перед увольнением Коми просил выделить «ресурсы» для расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, писала The New York Times. Как отмечалось, сам Трамп просил Коми закрыть расследование против экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.

О контактах людей из окружения Трампа с Россией сообщало Reuters в начале 2016 года. Как стало известно позднее, американские спецслужбы расследовали возможные связи троих советников американского президента с Россией, в том числе речь шла о Флинне. Предметом расследования стали его звонки Кисляку. После скандала из-за контактов с российским послом Флинн ушел в отставку.

ФБР и Конгресс продолжают несколько расследований о связях окружения Трампа с Россией.