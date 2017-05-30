Калининский районный суд Петербурга приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима Сергея Косырева по обвинению в убийстве журналиста Дмитрия Циликина. Об этом сообщает РАПСИ.

Суд проходил в закрытом режиме, уточняет агентство. Косырев признался в убийстве.

Циликина нашли мертвым в его петербургской квартире в апреле 2016 года. Он скончался от ножевых ранений. Подозреваемого задержали спустя неделю.

Как следует из материалов дела, пишет РАПСИ, Циликин познакомился с 22-летним Косыревым в соцсетях. Журналист 27 марта 2016 года пригласил молодого человека к себе в гости. По данным следствия, Косырев напал на Циликина во время ссоры.

Следствие установило, что также Косырев забрал мобильный телефон журналиста, ноутбук деньги общей суммой 43 тысячи рублей. Как уточняет РАПСИ, Косырев отрицал причастность к краже. «Интерфакс» передает, что Косырев частично признал вину в краже.

Циликину было 54 года, он писал для «Коммерсанта», «Ведомостей» и «Эксперта». В 2001 году на конкурсе «Золотое перо» получил специальную премию жюри.