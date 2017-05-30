МЧС отправило операторам сообщение о приближающемся урагане в Москве после его завершения. Об этом пишут «Ведомости».

Как сообщили операторы газете, предупреждение от МЧС они получили в 16:30 мск, когда появились первые сообщения о жертвах. В частности, в 16:43 агентство «Москва» опубликовало фотографии, на которых запечатлены последствия урагана.

Операторы заявили, что именно несвоевременность оповещения МЧС стала причиной того, что они не смогли сообщить абонентам об урагане.

Все опрошенные операторы отказались назвать число сообщений, которые они отправили абонентам. В МТС заявили, что первые SMS о сильном ветре в столице они отправили в 11:30 мск.

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В результате урагана в Москве погибли 11 человек, в Подмосковье – пятеро. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 30 мая, в больницах города остаются 108 человек. Семьям погибших выплатят 1 млн рублей.

Ветер повалил около 14 тысяч деревьев, повреждения получили около 2 тысяч автомобилей. Ураган также повредил кровли 243 домов. За сто лет наблюдения ураган стал самым крупным по числу жертв.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отказался комментировать действия МЧС во время урагана.