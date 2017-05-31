В понедельник Washington Post сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен возобновить работу российско-американской комиссии по украинской проблеме. Вместо Виктории Нуланд, которая представляла Белый дом ранее, будет назначен спецпредставитель Госдепа США, а с российской стороны работу продолжит помощник российского лидера Владислав Сурков. Одновременно президент Франции Эммануэль Макрон по итогам трёхчасовых переговоров с Путиным завил о намерении активизировать обсуждение той же проблемы в «нормандском формате» – с участием Франции, Германии, Украины и России.
Последние изменения в мире (прежде всего, смена президентов США и Франции) могут повлиять на развитие украинского кризиса и не обязательно в ожидаемую Россией сторону.
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