В понедельник Washington Post сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен возобновить работу российско-американской комиссии по украинской проблеме. Вместо Виктории Нуланд, которая представляла Белый дом ранее, будет назначен спецпредставитель Госдепа США, а с российской стороны работу продолжит помощник российского лидера Владислав Сурков. Одновременно президент Франции Эммануэль Макрон по итогам трёхчасовых переговоров с Путиным завил о намерении активизировать обсуждение той же проблемы в «нормандском формате» – с участием Франции, Германии, Украины и России.

Последние изменения в мире (прежде всего, смена президентов США и Франции) могут повлиять на развитие украинского кризиса и не обязательно в ожидаемую Россией сторону.