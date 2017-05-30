МВД Германии рассказало о задержании предполагаемого террориста-смертника. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, 17-летний молодой человек из Сирии собирался устроить атаку в Берлине. Отмечается, что полиция задержала его в районе Уккермарк, расположенном на северо-востоке от немецкой столицы.

Как сообщает Welt, о планируемом теракте подозреваемый рассказал своей матери в сообщении в WhatsApp. По словам полицейских Бранденбурга, во время задержания он не пострадал. Как рассказали в МВД, молодой человек жил в доме для несовершеннолетних беженцев без сопровождения. Дело расследуется национальной полицией штата.

По словам главы МВД, подросток находился в германии нелегально. Как долго он жил в стране, пока неизвестно, отметили в ведомстве. При этом в полиции Бранденбурга рассказали, что подозреваемый приехал в Германию в 2015 году и зарегистрировался как беженец.

Устройство, с помощью которого подросток собирался устроить теракт, в настоящее время изучается.