Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному из-за расследования о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Как уточняет Ярмыш, суд обязал Навального «удалить сайт» dimon.navalny.com, а также «все остальные публикации и ролики в интернете и извиниться».

По словам представителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова, материалы должны быть удалены в течение десяти дней. Как сказал Навальный после заседания суда, решение будет обжаловано, добавляет «Интерфакс».

Усманов требовал от Навального и ФБК опровергнуть сведения, изложенные в расследовании о «тайной империи» Медведева.

Речь идет об утверждениях из расследования, что Усманов якобы давал взятки Медведеву, а также первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

По данным ФБК, Усманов «подарил» связанному с премьером фонду землю и усадьбу в Знаменском, «взятка» Шувалову упоминалась в расследовании 2012 года. Фильм «Он вам не Димон» к 31 мая набрал на YouTube 21,6 млн просмотров.

https://twitter.com/navalny/status/869887128427167744

Как сказал на прениях 31 мая адвокат Усманова Генрих Падва, у ФБК нет документов, подтверждающих, что «Медведев, в качестве хоть кого, организовал фонд», передает «Медиазона». Представитель Усманова также заметил, что суд не допросил ни одного свидетеля о причастности Медведева к упомянутым в расследовании фондам.

При этом, считает Падва, сторона Навального и не заявляла таких свидетелей, он полагает, что в этом вопросе не было ничего кроме «фантазии» ответчика (цитата по «Медиазоне»).

https://twitter.com/alburov/status/869845065711185920

Оппозиционер, выступая на прениях, коротко пересказал расследование ФБК. Обращаясь к Падве, Навальный предположил, что адвокат не видел фильма о Медведеве, а суд, по словам политика, не дает приобщить к делу документы. Из-за этого, считает Навальный, сторона Усманова «не в курсе ситуации».

https://soundcloud.com/q5b2ink2kxw8/rech-navalnogo-na-sude-s-usmanovym

Навальный в первый день слушаний 30 мая просил вызвать в качестве свидетелей Шувалова и Медведева, суд отказался это сделать. Кроме того, сторона ответчика подавала ходатайства о приобщении к делу некоторых документов, в том числе выписки из Росреестра, а также об отводе судьи. Всего Навальный и его адвокаты подали 23 ходатайства, все они были или отклонены, или оставлены судом без рассмотрения.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/869863434501992448

Усманов подал в суд на Навального в апреле. Он не требовал денежной компенсации, в иске речь идет об опровержении 12 материалов и удалении фрагментов публикаций, где упоминается Усманов.