Стоимость одной акции компании Amazon впервые превысила $1000. Об этом сообщает AP.

В США акции только четырех компаний превышают эту отметку, отмечает агентство.

Рыночная стоимость компании, таким образом, составила $478 млрд. Эта цена вдвое больше конкурента Amazon – торговой сети Wal-Mart.

В апреле компания отчиталась о том, что за 2016 год она получила доход в размере $35,7 млрд.

Amazon запустили в 1995 году. Компания вышла на IPO в 1997 году. Тогда она занималась преимущественно продажей книг. Сейчас на площадке можно купить как технику, так и домашнего питомца.