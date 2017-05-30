Стоимость одной акции компании Amazon впервые превысила $1000. Об этом сообщает AP.
В США акции только четырех компаний превышают эту отметку, отмечает агентство.
Рыночная стоимость компании, таким образом, составила $478 млрд. Эта цена вдвое больше конкурента Amazon – торговой сети Wal-Mart.
В апреле компания отчиталась о том, что за 2016 год она получила доход в размере $35,7 млрд.
Amazon запустили в 1995 году. Компания вышла на IPO в 1997 году. Тогда она занималась преимущественно продажей книг. Сейчас на площадке можно купить как технику, так и домашнего питомца.
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