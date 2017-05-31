В конце мая группа из 22 дайверов, погрузившись на час в воды Байкала, собрала на его дне 9 кубометров мусора – целый грузовик металлолома и различного бытового хлама. О проблемах озера, которому в последние годы пришлось столкнуться не только с нашествием туристов и зеленых водорослей, но и планами строительства на его берегах завода по розливу питьевой воды, а на главной питающей озеро артерии – реке Селенге – новой ГЭС, писали не раз и российские и западные СМИ. Как и том, что уровень воды в озере продолжает снижаться. В то же время природная уникальность Байкала отнюдь не распространяется на его «болезни» – с ними в той или степени запущенности сталкиваются все крупные закрытые водоемы планеты. Эволюция озер во всем мире происходит двумя путями: в одном случае они постепенно превращаются в болота, во втором – в солончаки. Вмешательство человека лишь ускоряет эти процессы.
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