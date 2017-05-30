Владелец недвижимости в Туле отказался сдать помещение избирательному штабу политика Алексея Навального после того, как получил звонок от городской администрации. Об этом сообщает Reuters.

Агентство не называет имени предпринимателя, указывая, что тот опасается «негативных последствий». По словам бизнесмена, представители городских властей «посоветовали» ему не сотрудничать с Навальным. Он послушал чиновников и отказал штабу, пояснив, что не хочет «недоразумений».

Арендатор Борис Надеждин, в итоге сдавший помещение штабу, рассказал о советах своих знакомых не сотрудничать с политиком. Он не внял рекомендациям, так как «хотел помочь ребятам».

Reuters напоминает, что губернатор Тульской области – Алексей Дюмин, бывший адъютант президента Владимира Путина.

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28 мая Навальный открыл свой 40-й штаб в Пскове. Политик регулярно отчитывается о попытках помешать открытию штабов, в частности, на мероприятия приходят активисты или полиция, а арендаторы отказываются с ним сотрудничать.

В начале мая штаб оппозиционера в Москве решили выселить из занимаемого помещения. Проблемы с арендаторами в начале мая возникали также во Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре. Главе предвыборного штаба Леониду Волкову сотрудники полиции мешали посетить открытие штаба во Владивостоке.