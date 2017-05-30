Прокуратура Краснодара обвинила координатора «Открытой России» Яну Антонову в сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом говорится в сообщении «Открытой России».

На Антонову завели административное дело по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории России организации, в отношении которой принято решение о ее нежелательности) за то, что она якобы состоит в британской Otkrytaya Rossia. По словам самой активистки, она пыталась объяснить, что сотрудничает с российским движением «Открытая Россия», которого нет в списке нежелательных. Активистка была одним из организаторов акции «Надоел» в Краснодаре.

Как отметила сотрудник правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская, согласно протоколу «осуществление деятельности» выражалось во флаге. «Медиазона» со ссылкой на протокол пишет, что 29 апреля Антонова присутствовала на митинге, на котором были «развернуты и демонстрировались три флага желтого цвета с надписью “Открытая Россия”».

26 апреля Генпрокуратура признала признала нежелательными британские Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement, а также Institute of Modern Russia из США. В ведомстве заявляли, что деятельность этих организаций «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».

В самой «Открытой России» подчеркивали, что они «чисто российская организация», поэтому не могут быть признаны нежелательной. Это подтверждал основатель движения Михаил Ходорковский.