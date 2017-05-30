«Яндекс» показал прототип своего беспилотного автомобиля. Видео опубликовано на YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=1Yc1v-LXl-0

Как пишет TechCrunch компания хочет протестировать свое новое программное обеспечение, которое считает уникальным. В нем есть система навигации, геолокация, компьютерное зрение и опыт машинного обучения от других продуктов и сервисов, включая «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты».

Глава PR-отдела «Яндекс.Такси» Владимир Исаев рассказал изданию, что компания использует анонимные данные пользователей «Яндекс.Навигатора», чтобы понять, «как ездить в городе с его пробками, авариями, ограничениями скорости, ремонтом дорог и другими транспортными событиями». Он добавил, что технологии компьютерного зрения «Яндекс.Такси» давно использует в разных сервисах, например, для нахождения парковочных мест.

В «Яндексе» отмечают, что тестирование нового автомобиля на городских дорогах пройдет в течение года, если все пойдет по плану. О коммерческой доступности сервиса говорить пока рано, отметил Исаев. По его словам, в конечном итоге компания надеется на сотрудничество с производителями автомобилей и другими заинтересованными лицами, чтобы вывести свои беспилотники на рынок.

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О разработке беспилотных автомобилей «Яндекс» сообщал в сентябре 2016 года, тогда компания подписала соглашение с КамАЗом. Как отмечалось, система полуавтономного управления будет помогать водителю удерживать машину в полосе, инициировать экстренное торможение и контролировать его степень усталости.

Разработками беспилотных автомобилей также занимаются Uber, Google, Tesla и Volvo.