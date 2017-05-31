Японская мафиозная сеть Якудза переживает не лучшие времена. Ее численность уменьшается из года в год. Ее позиции пока еще сильны, но гангстеры жалуются на то, что статус якудза девальвирован – он уже не внушает окружающим такого страха и почтения, как раньше.

Недавно двое гангстеров, членов группировки крупнейшего клана Ямагучи-гуми, попались на позорной магазинной краже. Они нагрузили корзины продуктами и попытались уйти, не заплатив. Сообщалось, что их сопровождал их босс, которого также арестовали. Один из арестованных заявил полиции, что дела у группировки «так плохи, что приходится воровать еду».

Этот случай примечателен. Традиционно якудза отказывались от воровства и некоторых других преступлений в пользу другой криминальной или полукриминальной деятельности – рэкета, сутенерства, игорного бизнеса. Это, в том числе, обеспечивало им определенную поддержку в обществе – статус своего рода «благородных разбойников».