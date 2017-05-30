Синоптики предупреждали МЧС о сильном урагане, начиная с 27 мая. Об этом РБК рассказала замначальника ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ЦГМС​​) Надежда Точенова.

«Начиная с субботы [27 мая], мы выпускали прогнозы с усилением ветра, ждали изменения погодных условий», – заявила она.

Как поясняет издание, ЦГМС ежедневно составляет прогноз погоды на сутки и рассылает его по автоматизированной системе передачи данных в том числе в столичное управление МЧС примерно в 11:00.

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По словам Точеновой, с 27 мая синоптики прогнозировали усиление ветра до 22 м/с, а в день урагана, 29 мая, в 12:25 ЦГМС выпустило дополнительное предупреждение о сильных осадках, грозе и ветре до 22 м/с.

В пресс-службе московского управления МЧС не ответили на вопрос, получали ли они сообщения об урагане с 27 мая, но подчеркнули, что 29 мая отправляли операторам связи информацию об ухудшении погодных условий.

Как ранее операторы сообщили «Ведомостям», МЧС направило им данные о приближающемся урагане в Москве после его завершения: предупреждение они получили в 16:30 мск, когда появились первые сообщения о жертвах.

В МТС при этом заявили, что первые SMS о сильном ветре в столице они отправили в 11:30 мск.

Всего в результате урагана 29 мая погибли 15 человек – 10 в Москве и 5 в Подмосковье. Еще 200 человек пострадали. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать действия МЧС во время урагана.