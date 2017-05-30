США начали поставлять оружие военным формированиям курдов в Сирии, передает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

По информации издания, поставки начались в течение последних суток. Какое конкретно оружие будет у курдов – не сообщается. Агентство пишет, что Соединенные Штаты начали реализацию плана поддержки курдов несмотря на «озабоченность» Турции.

@widget type=post-embed id=79629

Соответствующий план Трамп утвердил 8 мая. Как отмечалось, с помощью курдов администрация президента Дональда Трампа рассчитывает освободить сирийский город Ракка от «Исламского Государства».

В начале февраля источники Washington Post рассказали об отказе Трампа от использования плана администрации предыдущего президента США Барака Обамы по освобождению Ракки.