Uber уволила инженера Энтони Левандовски, который занимался разработкой беспилотных грузовиков в рамках одного из проектов компании – Otto, передает The New York Times со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам компании.

Как пишет издание, Левандовски уволили из-за его нежелания выступать в суде по иску входящей в холдинг Alphabet компании Waymo к Uber. При этом Uber пыталась убедить Левандовски сотрудничать с судом.

«В течение нескольких последних месяцев Uber предъявила суду существенные доказательства того, что мы самостоятельно разработали нашу технологию автопилота. В то же время Uber призывала Энтони полностью содействовать суду в получении фактов и решении нашего дела», – приводит газета слова первого помощника главного юрисконсульта компании по занятости и судебным разбирательствам Ангелы Падиллы.

Информацию об увольнении представитель Uber подтвердил TechCrunch.

Associated Press добавляет, что дело передано окружному прокурору для возможного уголовного расследования.

В мае суд Сан-Франциско обязал инженера вернуть Alphabet все документы, касающиеся разработки беспилотного автомобиля, а также предписал отстранить его от работы, связанной с использованием лидара. При этом суд разрешил Uber продолжать разработку беспилотного автомобиля.

В феврале Waymo подала в суд на Uber и ее проект Otto, обвинив бывших инженеров Google (также принадлежит Alphabet) в том, что они украли схему применяемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора) и использовали ее в проекте Otto.

Waymo, в частности, обвинила работавшего в Google Левандовски. По версии компании, перешедший на работу в Uber инженер украл 14 тысяч секретных документов, касающихся разработок системы автопилота. Для скачивания конфиденциальной информации он установил на рабочий компьютер специальное ПО.