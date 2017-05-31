Минэкономразвития (МЭР) закладывает «почти нулевой реальный рост пенсий» в макропрогнозе до 2035 года, пишут «Ведомости», ознакомившиеся с документом.

Прогноз предполагает повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых. Согласно документу, скорость роста предлагается повышать в том числе за счет увеличения пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Таким образом, в случае реформы в 2035 году количество пенсионеров сократится на 23% (7 млн человек).

@widget type=post-embed id=82663

При этом уровень пенсий упадет: их отношение к зарплате снизится с текущих 35% до 22%.

Как резюмирует газета, в итоге от реализации плана повышения темпов экономического роста доход «минимум пятой части населения» сокращается по сравнению с другими.

Издание отмечает, что, согласно прогнозу, в сравнении с 2016 годом пенсии увеличатся на 2,5%, и поэтому к 2035 году останутся на 4% ниже уровня 2013 года. В то же время до 2022 года в реальном выражении пенсии будут сокращаться.

Увеличить пенсионный возраст ранее предложил Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Как уточняют «Ведомости», при этом у ЦСР повышение возраста и другие меры предполагают поддержание пенсий на сегодняшнем уровне – не менее 34% от зарплаты.