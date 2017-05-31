Сеть продуктовых магазинов «Магнит» бизнесмена Сергея Галицкого заключила годовой контракт на поставки овощей и фруктов из Сирии с майкопским «Адыг-Юрак». Об этом «Коммерсанту» рассказал владелец компании Аслан Панеш.

По его словам, в порту Новороссийск «уже разгружены первые три контейнера для сети», всего до конца нынешнего лета «Адыг-Юрак» планирует ввезти для «Магнита» из Сирии 5–6 тысяч тонн овощей и фруктов, а к весне 2018 года компания хочет выйти на импорт 80–90 тысяч тонн.

В пресс-службе ритейлера газете подтвердили факт сотрудничества с компанией, но не стали отвечать на другие вопросы.

Как добавил Панеш, «Адыг-Юрак», кроме того, хочет экспортировать в Сирию российскую пшеницу, причем контракт с правительством республики на поставку первых 200 тысяч тонн «готовится». Он уточнил, что в перспективе компания намерена отгружать в Сирию до 1 млн тонн пшеницы в сезон.

Об импорте компанией «Адыг-Юрак» овощей и фруктов из Сирии в Россию стало известно в марте 2016 года. Тогда системные поставки не удалось наладить из-за проблем с упаковкой и, соответственно, с качеством продукции, поясняет Панеш. По его словам, сегодня овощи и фрукты в Сирии для «Адыг-Юрак» упаковываются на местных предприятиях из российских материалов.

«Коммерсантъ» также приводит данные Федеральной таможенной службы, согласно которым в 2016 году Россия импортировала 6,7 млн тонн овощей, фруктов и орехов на $5 млрд, а объем импорта этой же продукции из Сирии за минувший год составил 14,5 тысяч тонн на $10,5 млн.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил, что это «все еще» были точечные поставки.