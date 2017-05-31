Госдума в ближайшее время планирует ограничить деятельность микрофинансовых компаний (МФО). Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника в правительстве, участники рынка, а также подтвердили в нижней палате.

Госдума внесет поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Суть изменений – ограничить предельный размер процентной ставки по микрозаймам.

«Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%», – заявил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В пресс-службе ЦБ подтвердили получение этих предложений.

Газета пишет, что на данный момент размер ставки на рынке микрозаймов в среднем составляет 600%, а предельные значения ставок МФО достигают 800%. В то же время ПСК по банковским потребительским кредитам составляют 28%.

Как отмечается, в случае введения потолка ставки в 150% с рынка МФО, прежде всего, уйдут игроки, специализирующиеся на выдачах краткосрочных займов. По данным ЦБ, на конец третьего квартала минувшего года доля краткосрочных займов в общем портфеле МФО составляет примерно 30% (22 млрд рублей).

Директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа заявила изданию, что «подавляющее большинство МФО» прекратят функционировать, а остальные перейдут в сегмент с большими суммами и сроками.

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что такие «революционные ограничения» готовят после поручения президента Владимира Путина снизить закредитованность населения.

В апреле Путин сравнил МФО со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание» и призвал ужесточить законодательство в сфере кредитования населения.